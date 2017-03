Adrien, Francisco Geraldes e Ricardo Esgaio, eis as baixas no treino de ontem. Os dois primeiros, por lesão; o último, como ‘prémio’ pela participação no jogo que a equipa fizera na véspera. Esgaio foi ‘reforço’ para Luís Martins, contribuindo de forma decisiva para a quarta vitória consecutiva do Sporting B na 2.ª Liga. O internacional olímpico marcou ao Freamunde, jogando a lateral-esquerdo.