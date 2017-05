Em Espanha apontaram ontem Daniel Carriço como reforço para a nova temporada. Seria sempre um regresso a Alvalade mas, ao queapurou, o nome do português não consta na lista de alvos tendo em vista o reforço da defesa, apesar do seu inegável valor. De facto, Daniel Carriço (28 anos) está a um ano de acabar contrato com a equipa sevilhana, onde está há quatro temporadas, mas o seu regresso a Alvalade é um cenário que, neste momento, não está em equação. O central, refira-se, deixou o Sporting em janeiro de 2013 e assinou pelo Reading.