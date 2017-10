Continuar a ler

Para receber todos os que se desloquem até Oleiros, existem três parques de estacionamento: um localizado em frente à Fan Zone, um segundo no espaço contíguo à Santa Casa da Misericórdia e o terceiro no novo Parque de Feiras e Mercados, que se situa nas traseiras do Centro de Saúde.



Através do site oficial, o município divulgou uma imagem que ilustra estas várias opções. Para receber todos os que se desloquem até Oleiros, existem três parques de estacionamento: um localizado em frente à Fan Zone, um segundo no espaço contíguo à Santa Casa da Misericórdia e o terceiro no novo Parque de Feiras e Mercados, que se situa nas traseiras do Centro de Saúde.Através do site oficial, o município divulgou uma imagem que ilustra estas várias opções.



A festa da Taça de Portugal passa por aqui: Oleiros a postos para receber Sporting

Esta quinta-feira, Oleiros será destino de muitos adeptos sportinguistas, turistas e curiosos que não querem perder a presenta do Sporting na zona do pinhal. Os 2.250 bilhetes já estão esgotados e, por isso, espera-se uma forte afluência à vila. Determinados em fazer deste um dia memorável para o concelho, o clube e a Câmara Municipal criaram condições para que a festa da Taça se faça também para quem não conseguiu o tão ambicionado ingresso.Nesse sentido, está a ser criada uma Fan Zone, localizada no Parque de Feiras junto à GNR, onde existirá um ecrã gigante que transmitirá o jogo, além de um bar, alguns insufláveis e uma zona destinada a pinturas faciais com as cores do clube Oleirense.

Autor: Fábio Aguiar