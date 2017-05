Jorge Jesus decidiu abdicar do tradicional estágio a que submete os jogadores por si convocados para cada jogo. Por se tratar do último encontro da temporada, o treinador dos leões deu liberdade aos atletas para se apresentarem na Academia hoje de manhã.O normal seria que os eleitos para o jogo com o Chaves tivessem entrado em estágio ao final da tarde de ontem, o que não aconteceu, segundo Record apurou, por decisão de Jesus. O técnico marcou treino para hoje de manhã e só depois anunciará a lista, da qual até devem fazer parte... todos os jogadores aptos.

Autor: António Adão Farias