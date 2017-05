Fechado. Depois de ponderar as várias alternativas em cima da mesa, a estrutura do Sporting decidiu que o plantel principal vai cumprir o tradicional estágio de pré-temporada em Nyon, na Suíça, segundo Record apurou. Trata-se do regresso dos leões ao país, depois do estágio em Lausanne, no arranque da época fnda.

Tal como o nosso jornal noticiou ontem, Raul José e Vasco Fernandes, treinador adjunto e secretário técnico, deslocaram-se anteontem à Suíça com o propósito de ‘inspecionar’ locais de treino e unidades hoteleiras. O processo está agora fechado, ficando apenas por oficializar as datas em que Jorge Jesus e companhia viajarão para Nyon, cidade pacata mas famosa por albergar a sede da UEFA.

Record sabe que o estágio vai decorrer a meio de julho. Antes disso, os leões começam a trabalhar na Academia Sporting, entrando ao serviço a 22 de junho, com os habituais testes médicos, estando o primeiro treino previsto para 26 desse mês. Apresentação e Cinco Violinos Após o estágio na Suíça, a equipa regressa à Academia. O jogo de apresentação está definido para 22 de julho; o Troféu Cinco Violinos joga-se a 29 desse mês. Os adversários estão por definir, mas serão anunciados em breve.

Autores: Alexandre Moita e Ricardo Granada