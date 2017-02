Apito final do Sporting-Rio Ave : Adrien com o joelho direito ligado, ficou junto ao banco, cabisbaixo, enquanto os restantes colegas se dirigiam ao centro do relvado para homenagear os 400 jogos de Rui Patrício de leão ao peito. Jorge Jesus, técnico da equipa, seguiu o mesmo caminho, mas não sem antes abraçar o capitão de equipa e... dar-lhe um beijo na face, como mostra a imagem. Estaria o técnico a 'prever' a gravidade da lesão contraída ao minuto 78?Certo é que, menos de 48 horas depois, se confirmou o pior cenário: lesão no ligamento lateral interno do joelho direito, problema que retira o Adrien das opções de JJ por um período entre 6 a 8 semanas. Deverá voltar no dérbi contra o Benfica , marcado para o fim-de-semana de 22 e 23 de abril.

Autor: Bruno Fernandes