Nos 15 minutos de treino que Jorge Jesus abriu aos meios de comunicação social, ontem, na Academia Sporting, houve tempo para... ver a surpresa. Euclides Cabral, jovem de 18 anos que pertence ao plantel de juniores, foi chamado pelo técnico para completar uma sessão com 24 atletas.

A ‘história’ ganha contornos ainda mais sui generis quando lhe revelamos que... o ex-Sion é primo de Gelson Martins. Com raízes em Cabo Verde o lateral-direito que também pode atuar como médio-defensivo, emigrou para a Suíça onde começou a dar os primeiros passos no futebol de formação. No último defeso, o Sporting ‘chegou-se à frente’ e por uma comissão de 60 mil euros contratou o jovem futebolista.

