O Everton esteve, inclusive, no Estádio José de Alvalade para ver o avançado do Sporting, no jogo da Liga dos Campeões, onde o holandês saltou do banco na segunda parte.

O Everton pretende reforçar a sua frente de ataque já no mercado de transferências de inverno e vem procurar um possível reforço em Portugal. Segundo avança a 'ESPN' citando fontes do clube inglês, Ronald Koeman está interessado em Bas Dost.Com um início de temporada aquém do expectável onde marcou apenas quatro golos nos primeiros setes jogos da Premier League, ocupando o 16.º lugar, os toffees procuram um companheiro de ataque para Wayne Rooney e Sandro Ramiréz que seja capaz de dar a volta à situação. Ora, Koeman parece seguir o holandês do Sporting há algum tempo, encaixando este no perfil desejado pelo técnico.