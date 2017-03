Continuar a ler

Uma experiência... para esquecer



Se para Stubbs a passagem pelo Everton deixou uma boa imagem de Eric Dier... o inverso não ocorre. "Vou ser totalmente sincero... não detestei, mas naquele momento só pensava: 'tirem-me daqui!' Era tudo tão diferente do que aquilo que eu estava habituado. O estilo de vida, o tempo, os lugares, as pessoas. Até a língua era um factor. Aquele sotaque era difícil para mim. E, em termos de futebol, era tudo muito mais agressivo", disse o internacional inglês, citado pelo mesmo jornal.



Dier, recorde-se, trocou o Sporting pelo Tottenham em 2014/15, a troco de cinco milhões de euros, estando de momento avaliado em 22 milhões pelo portal especializado 'Transfermarkt'.



Ainda antes de se afirmar no Sporting e, posteriormente, dar o salto para Inglaterra, onde agora atua no Tottenham , Eric Dier atuou em 2011/12, por empréstimo dos leões, ao serviço do Everton . Uma passagem que apenas se ficou mesmo por essa única temporada, ainda que os homens de Liverpool tenham estado interessados em assegurar o defesa central, agora com 23 anos. O problema foi... o dinheiro."Queríamos contratar o Eric e, a determinado momento, pensámos mesmo que os íamos garantir. Quando chegou, estavamente claramente fora do ritmo, porque vinha de uma cultura diferente. Nasceu em Londres, mas foi para Portugal muito cedo, para jogar no Sporting. Podíamos ver que estava habituado àquele ritmo mais lento, enquanto que aqui é tudo mais rápido, frenético e físico. Era tudo demasiado rápido para ele. Demorámos oito meses a conseguir colocá-lo no ponto. Foi nessa altura que decidimos que o queríamos contratar e começámos a negociar. Contudo, nessa altura, iria custar-nos 1 milhão de libras [1,15 milhões de euros], algo que o Everton não estava preparado para fazer. Se fosse agora nem teríamos pestanejado se nos pedissem dois, três ou quatro milhões por ele. No entanto, nessa altura, o Eric acabou por estar no sítio certa, na hora errada", admitiu Alan Stubbs, antigo técnico dos Sub-21 dos toffees, ao jornal 'Liverpool Echo'.

Autor: Fábio Lima