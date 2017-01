Continuar a ler

Titular em Chaves



Dado como apto, será natural que Adrien seja titular no jogo com o Chaves. A sua lesão com o Feirense, recorde-se ainda, proporcionou a entrada a Elias mas, tal como Record avançou ontem, Jorge Jesus preparava outra solução para o encontro com os flavienses, que passava pela colocação de Bruno César no miolo. Elias viu o vermelho e não será opção no sábado.

Adrien Silva também será opção para Jorge Jesus no jogo com o Chaves, no sábado. Os exames realizados ontem na Academia não revelaram qualquer problema cervical ou mesmo neurológico, o que viabiliza a sua utilização na 17ª jornada da Liga.Recorde-se que Adrien sofreu um traumatismo na coluna cervical após entrada mais dura de Luís Aurélio, aos 31 minutos do jogo com o Feirense, e chegou a ser transportado ao Hospital de Santa Maria (Lisboa) logo no domingo, deixando Alvalade de ambulância Apesar do parecer, o médio ainda terá de usar o colar cervical durante mais alguns dias, apenas como mera medida preventiva. Adrien, de 27 anos, ainda sente algum desconforto numa zona também ela muito sensível, o que levou a equipa médica a aconselhar a proteção durante os próximos dias, até que o jogador se sinta bem.