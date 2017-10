Agora sim, é oficial. Iuri Medeiros não integra a convocatória do Sporting para Vila de Conde, confirmando o cenário avançado por Record na sua edição desta sexta-feira. O extremo ficou de fora dos 19 eleitos para o encontro com o Rio Ave e, por isso, o cenário de saída em janeiro ganha cada vez contornos mais carregados.De resto, a lista contempla os mesmo 19 convocados para o último encontro do campeonato, com o Chaves (5-1), como pode constatar.

Autor: Alexandre Moita