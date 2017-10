Segundoapurou, Jorge Jesus não utilizou Fábio Coentrão no jogo-treino com a equipa B. O treinador dos leões revelou recentemente que a lesão do lateral-esquerdo não seria impeditiva, para além de lhe ter provocado a ausência do jogo com o FC Porto. Certo é que o internacional esquerdo não jogou contra a equipa B, prova de que está a ser poupado ao esforço a pensar na sua recuperação total. Tal como o nosso jornal noticiou, o facto de não ter sido convocado por Portugal possibilitaria que fosse sujeito a um plano específico de recuperação através do qual estaria apto a 100 por cento, algo que ainda não aconteceu esta temporada, apesar de somar oito participações em 13 possíveis. Coentrão continua a trabalhar à margem do grupo, sob a supervisão do staff clínico.