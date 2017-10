Continuar a ler

O lateral saudou depois Rui Patrício pelas defesas que fez na partida: "Claro que sim. O Rui é sem dúvida o melhor guarda-redes português com muita diferença e está aqui para ajudar-nos. Que mantenha sempre esta forma, porque pode ser muito útil e dar muitos pontos, como hoje".



Questionado sobre se a liderança provisória pressiona o FC Porto, Coentrão não teve dúvidas: "Claro que sim. Somos primeiros e agora vamos esperar e descansar bem. Terça-feira temos um jogo muito complicado, queremos conquistar os três pontos, sim ou sim".



O defesa regressou a um estádio que bem conhece e deixou elogios ao Rio Ave: "Esta equipa estará para sempre no meu coração. Deu-me tudo nesta vida e devo muito a este clube. Vir aqui jogar é um motivo de orgulho". O lateral saudou depois Rui Patrício pelas defesas que fez na partida: "Claro que sim. O Rui é sem dúvida o melhor guarda-redes português com muita diferença e está aqui para ajudar-nos. Que mantenha sempre esta forma, porque pode ser muito útil e dar muitos pontos, como hoje".Questionado sobre se a liderança provisória pressiona o FC Porto, Coentrão não teve dúvidas: "Claro que sim. Somos primeiros e agora vamos esperar e descansar bem. Terça-feira temos um jogo muito complicado, queremos conquistar os três pontos, sim ou sim".O defesa regressou a um estádio que bem conhece e deixou elogios ao Rio Ave: "Esta equipa estará para sempre no meu coração. Deu-me tudo nesta vida e devo muito a este clube. Vir aqui jogar é um motivo de orgulho".

Fábio Coentrão analisou a vitória do Sporting em Vila do Conde, sublinhando que é com estes triunfos que se fazem os campeões."Já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Jogámos contra uma belíssima equipa, muito bem trabalhada. Sabíamos que para ganhar tínhamos de correr mais do que o Rio Ave, porque não é fácil ganhar pontos nesta casa. É nestes jogos que se fazem os campeões. Uma vitória com sabor muito especial e é assim que se fazem os campeões. Queremos seguir o nosso caminho, passo a passo, vitória a vitória, para conseguirmos o nosso objetivo, que é ganhar o campeonato", referiu à Sport TV.

Autor: Alexandre Moita