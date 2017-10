A pausa para os compromissos das seleções vai ser benéfica para Fábio Coentrão e Doumbia, os dois únicos casos clínicos do plantel. O lateral-esquerdo ressentiu-se dos problemas na coxa esquerda, contraídos pela Seleção Nacional, e não defrontou o FC Porto. Já Doumbia saiu lesionado do encontro com o Barcelona, para a Liga dos Campeões, igualmente com problemas musculares na perna esquerda, e à semelhança de Coentrão também não defrontou os dragões. Os dois jogadores apontam então ao encontro com a Juventus, ou seja, têm duas semanas para debelar as respetivas lesões e regressar e constituir opções para Jorge Jesus na Liga dos Campeões.