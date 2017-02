Eleições O Estoril volta a ficar associado a uma data marcante das eleições do Sporting: em 2013 esteve no arranque da campanha (e venceu 3-1); em 2017 foi o adversário do último jogo antes de nova consulta aos sócios.

Presidente Com eleições à porta, o jogo na Amoreira foi o último do mandato de Bruno de Carvalho. O presidente terminou com 182 jogos, 115 vitórias (63%), 34 empates e 33 derrotas. Começara a 1 de abril de 2013 a ganhar por 3-2 em Braga.

