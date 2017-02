CAMBALHOTA. Foi a 2.ª reviravolta leonina na Liga. A 1.ª , deu-se na 3.ª jornada... com o FC Porto, em Alvalade: 2-1.

TIRO NO PÉ. Bruno César fez o primeiro autogolo leonino da época. Ewerton fora o último leão a marcar na própria baliza. Foi em janeiro de 2015, a favor da Académica, numa vitória em Alvalade por 3-2.

MARCA E OFERECE. Bas Dost fez o 17.º golo em 18 jogos na Liga, e assistiu Alan pela segunda vez consecutiva, depois do passe para o golo do argentino no Dragão.

PÉ QUENTE. Alan Ruiz não marcava em dois jogos consecutivos há precisamente um ano: 2 golos ao Arsenal Sarandí e outros tantos ao Belgrano.

SINA. O Moreirense somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer desde... a conquista da Taça CTT: empatou com Feirense (1-1) e perdeu com Marítimo (1-0) e Sporting (3-2).

JOGO 50. Gelson fez o seu 50.º jogo pelo Sporting, aos 21 anos. É o mais jovem a consegui-lo desde Rui Patrício.

CAPITÃO RESOLVE. Adrien fez o golo da vitória pela 9.ª vez na carreira pelo Sporting e a segunda em 2016/17, depois de ter feito o 1-0 em Paços de Ferreira, na 2.ª jornada.