Confirmação Bas Dost, que ontem ascendeu ao topo da lista dos melhores marcadores da Liga (11 golos, contra 10 de Marega e André Silva), cometeu a proeza de assinar metade dos últimos 10 golos do Sporting.

Recorde O holandês foi ainda responsável daquele que passa a ser o golo sportinguista mais rápido na presente temporada. O remate vitorioso conseguido aos 5 minutos frente ao Feirense superou o de William Carvalho (7 minutos), no triunfo sobre o V. Setúbal (2-0) para a Liga.

Campbell O costa-riquenho fez ontem a quarta assistência da temporada. Com a particularidade de todas elas terem o mesmo destinatário: Bas Dost.

Paulo Oliveira O central, que ontem completou 25 anos, foi titular na Liga onze meses depois. A última vez que Jorge Jesus o colocou no onze aconteceu a 8 de fevereiro de 2016, no comprometedor empate do Sporting com o Rio Ave (0-0).

Iguais Com o tiro de ontem, em Alvalade, Platiny igualou o grego Karamanos na lista dos melhores goleadores do Feirense em 2016/17. Cada um deles contabiliza 5 golos esta época.