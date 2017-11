MUDANÇAS. Jesus fez cinco alterações no onze relativamente ao Rio Ave. Saíram Piccini, Mathieu, Coentrão, William e Podence; entraram Ristovski, André Pinto, Jonathan, William e Podence.

ESTREIA. André Pinto, 28 anos, estreou-se na fase de grupos da Champions. Tinha participado em dois jogos do playoff pelo Panathinaikos, contra o Maiorca, em 2012.

SEQUÊNCIA. Os leões somaram o quinto encontro seguido sem perder em casa frente a clubes italianos. A última derrota foi em 2005, na receção à Udinese (0-1).

MILHÕES. O valor de mercado dos 18 convocados do Sporting para o jogo de ontem totalizava, segundo o portal especializado Transfermarkt, 103,5 milhões de euros, contra 469,5 milhões dos 18 da Juventus, uma diferença de 366 M€.

PIPITA. Foi o terceiro jogo consecutivo de Higuaín a faturar, no 8.º golo da época e 40.º com a camisola da Juve. Já tinha bisado contra o Sporting pelo Real Madrid em 2008 no Troféu Bernabéu (5-3).

CENTENÁRIO. Mandzukic, de 31 anos, completou ontem o jogo 100 pela Juventus. Marcou 28 golos, o último ao Sporting, em Turim, a 18 de outubro.