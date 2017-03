Predador. Murillo, avançado do Tondela, ‘atacou’ a sua presa favorita: o Sporting. O venezuelano, cedido pelo Benfica, marcou pela segunda vez ao Sporting, repetindo o feito do empate (1-1) da 1.ª volta do campeonato.

Faro pelo golo. O Sporting voltou a fazer balançar as redes. Nos últimos 11 jogos da Liga, os leões marcaram sempre. A última vez que ficaram em branco foi na derrota caseira com o Sp. Braga (0-1).

