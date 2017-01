Continuar a ler

. O investimento no mercado de transferências, no verão (Duscher, Rui Jorge, Delfim, Kmet, Bino e Quiroga) e em janeiro (Acosta, Krpan, Heinze e Marcos), não deu retorno... imediato. Mas formou a base do Sporting campeão em 1999/2000.. O encontro com os flavienses foi o primeiro com a camisola do Sporting para Santamaria, então o mais jovem de sempre a estrear-se no clube, com 16 anos, 11 meses e 13 dias.. Em janeiro de 1999, o treinador do Chaves era Augusto Inácio, que em setembro desse ano haveria de render... Giuseppe Materazzi no banco leonino e conduzir os verdes e brancos ao título.. Inácio não era o único leão do outro lado da barricada no Chaves-Sporting. Paulo Torres, regressado de Espanha, e Filipe, formado em Alvalade, também participaram no desafio.. Antes de Coroado, já ia longo o braço-de-ferro com a arbitragem, em 1998/99. A APAF decretou um boicote aos jogos do Sporting. Paulo Costa não compareceu em Faro.. Vale e Azevedo considerou o luto ridículo e levou resposta à altura de José Roquette. "Não contem comigo para desgastar a imagem desse senhor. Ele próprio o faz sempre que abre a boca."