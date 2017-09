Continuar a ler

"Queremos fazer um pedido respeituoso a Bruno de Carvalho, presidente do Sporting. Que não contem com o Bryan na primeira equipa tem de ser respeitado, mas queremos que lhe permitam treinar com os B. Têm-no afastado por completo, um jogador que está às portas do Mundial'18 não o merece. Falo em nome de 4 milhões de 'ticos' (adeptos da Costa Rica)", começou por referir, dando conta da "tristeza" do médio, de 32 anos."Temos falado com ele. Está muito preocupado e triste. É um jogador muito disciplinado, por isso não entendemos o que está a acontecer. Não pedimos ao técnico [Jorge Jesus] que o coloque no campeonato ou na Champions, mas sim que o deixem praticar com a equipa B", prosseguiu, recordando as boas relações que mantém com Bruno de Carvalho, que visitou aquele país em março e ali inaugurou uma academia dos leões."Fez-nos a proposta de iniciarmos um protocolo de forma a trocarmos ideias produtivas. Penso que lhe agradou o nosso trabalho", rematou Villalobos.