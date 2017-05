Federico Ruiz assegura que Alan Ruiz vai render muito mais com a camisola do Sporting e que as exibições esta temporada são um prenúncio do que está para chegar. "O Alan não demonstrou o que realmente é, porque ele pode fazer ainda mais. Em todo o caso ele está muito feliz em Portugal e os adeptos adoram-no", afirmou o progenitor, revelando que não são apenas os sportinguistas que o demonstram. "Um dia estávamos num centro comercial e alguns adeptos do Benfica desejaram-lhe uma recuperação rápida porque gostam do seu futebol", contou Federico Ruiz, visivelmente feliz pelo reconhecimento do talento do filho.Federico Ruiz considera que, após um início pouco regular e até marcado por alguns problemas, que Alan Ruiz está agora à procura de "consolidar" o seu estatuto como indiscutível na equipa dos leões, e ainda que a relação com o próprio treinador dos leões foi sempre pautada pelo respeito e compreensão."Ele está bastante agradado com Jorge Jesus. Se não jogava era por decisão do próprio treinador. Mas Jesus é um treinador que sabe o que faz. Não há jogadores que quando chegam à Europa vistam a camisola e comecem logo a jogar imediatamente", analisou o pai de Alan Ruiz.