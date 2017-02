Continuar a ler

Mendes, 50 anos, recorda outros nomes que foram cogitados e questiona a decisão de ‘reservar’ Juande Ramos para o verão. "Lembro-me de se ter falado até do Fabio Capello, numa das primeiras entrevistas. Quando se diz que o Jorge Jesus é caro, Fabio Capello devia ser barato… Falou-se do (Marcelo) Bielsa, também. Dá a entender que foi uma escolha de recurso, só pelo facto de ele ter dito que ia apresentar um treinador depois do jogo com o Estoril", argumenta.



"E não precisava de o fazer nesta altura, porque o próprio assumiu que, se vencer as eleições, o treinador do Sporting vai começar por ser o Bölöni. Faz-me confusão… Estes jogadores no espaço de três meses vão ter três treinadores. Vão ter as ideias de Jorge Jesus, vão ter Bölöni depois das eleições até ao final da época e a maioria ainda vai ter este treinador espanhol a partir de junho. Não deve ser fácil lidar com esta situação. E é estranho. Se [Juande Ramos] é um treinador desempregado que entre já ao serviço, no dia 5 de março. Se não tem compromissos com ninguém, era o ideal. Mas pelos vistos não é a forma de pensar de Madeira Rodrigues", conclui.

Fernando Mendes, antigo lateral-esquerdo do Sporting, duvida que Juande Ramos tenha sido a primeira opção de Pedro Madeira Rodrigues para o cargo de treinador. E acredita que há objetivos puramente eleitoralistas por trás do anúncio do nome do espanhol, nesta altura, quando Madeira Rodrigues já disse que, se vencer as eleições, o seu técnico a partir de 5 de março e até ao final da época será Laszlo Bölöni, futuro coordenador do futebol na estrutura do candidato da Lista A."[Juande Ramos] tem currículo, não há por que esconder. Agora, parece-me claramente que não foi a primeira opção. Acho isso mais do que evidente. Depois, não me parece que tenha grande conhecimento do futebol português. Para o projeto de Madeira Rodrigues, de aposta mais forte na formação, havia excelentes treinadores em Portugal, portugueses, treinadores com uma qualidade fantástica, e o Sporting tem tido essa felicidade, com Bruno de Carvalho. Por tudo o que se falou desde que Madeira Rodrigues assumiu que quer ser presidente do Sporting, os nomes, as reuniões, parece-me claramente que [Juande Ramos] foi uma solução desesperada, de última hora, de apresentar um treinador para conseguir votos", defende o ex-jogador, que faz parte da equipa de veteranos do Sporting e integra a Comissão de Honra de Bruno de Carvalho.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves