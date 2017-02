"Vi uma pessoa que quer tentar ser presidente do Sporting com ataques constantes à vida privada do atual presidente. Da parte de Pedro Madeira Rodrigues, não apresentou ideias para o futuro do clube. Dizer que quer o Sporting campeão e um clube sempre competitivo é o que qualquer candidato diz nas campanhas pois é o que todos os sportinguistas querem. Por outro lado, Bruno de Carvalho apresentou factos e pareceu-me sempre muito tranquilo. Ganhou o debate."