O remate de Bruno César para o 1-0 foi sinónimo de uma ‘explosão’ em Alvalade. Uma festa de tal maneira que Ristovski, mais que ninguém, sentiu-a... na pele.O macedónio foi o primeiro a ‘apanhar’ Bruno César nos festejos, com quem ficou cara a cara a congratulá-lo. Só que depois... veio Bruno Fernandes. Por entre o êxtase, o camisola 8 empurrou o brasileiro, que depois acabou por dar uma cabeçada involuntária em Ristovski. Curiosamente, nenhum dos ‘culpados’ se apercebeu: a festa seguiu e o lateral ficou alguns segundos com queixas.Daí, partiu para uma boa exibição, apenas traída pelas queixas físicas que o levaram a abandonar o jogo, já aos 90’+1. Alvalade respondeu-lhe com uma ovação.