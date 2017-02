Ausente do nosso país desde que partiu para as férias natalícias, o defesa central panamiano Fidel Escobar voltou esta terça-feira a trabalhar com o plantel do Sporting B, segundo revela a imprensa do seu país. O defesa, de 22 anos, pediu desculpa aos leões pela sua decisão de não regressar e agora deixou a promessa de que trabalhará no duro para tentar aproveitar ao máximo os meses que lhe restam até final da temporada."Oficialmente reintegraram o Fidel Escobar. Pediu desculpas a toda a equipa técnica, colegas e pessoas do clube", detalhou Edgardo Carles, agente do internacional panamiano, que está nos leões cedido pelo Sporting San Miguelito até final da presente temporada.Recorde-se que Fidel deveria ter-se apresentado nos leões logo após a pausa natalícia, mas por não estar satisfeito no clube decidiu permanecer no seu país, procurando uma saída que acabou por não se concretizar.

Autor: Fábio Lima