"É o meu filho, isto não é o desejável, mas as coisas não são como as pessoas falam. Ele vai assumir a sua responsabilidade e estou à espera de uma decisão", acrescentou a mãe do defesa, que confessou ter esperança de que a sanção "não seja muito forte". Refira-se que a imprensa do Panamá adianta que Fidel Escobar poderá ser afastado de toda a atividade por um ano e meio, isto caso a FIFA dê razão ao Sporting no diferendo.



A notícia de que o Sporting iria apresentar uma queixa na FIFA contra Fidel Escobar caiu que nem uma bomba no seio da família do defesa. Esta segunda-feira, por exemplo, em declarações à imprensa panamiana, a mãe do central, que habitualmente atua na equipa B, lamenta a atitude do seu filho - por não se ter apresentado depois da pausa natalícia -, mas refere que nem tudo é como foi descrito por várias pessoas no país."Foi ele que procurou isto, dói... Porque é o meu filho e não tinha de ter caído nesta situação. E, como mãe, não sabem como estou, mas também me chateia um pouco ver o que dizem nas redes sociais. Disse-lhe que não tinha necessidade de nada disto, agora só estamos à espera da decisão que tomarem. Ele aceitou que errou", confessou Oderay Mendieta de Escobar, em declarações ao jornal 'Crítica', do Panamá.

Autor: Fábio Lima