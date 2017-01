Continuar a ler

Apesar de acreditar na conquista do título nacional, mesmo reconhecendo que é um objetivo dificultado pelo facto de o Sporting depender de terceiros, o antigo jogador dos leões lembrou que "a vida de treinador não é fácil e depende dos resultados e da paciência que os clubes e as direções possam ter"."Cada parte da estrutura terá a sua responsabilidade tanto nas vitórias, como nas derrotas", sustentou Figo, desvalorizando as críticas às contratações sportinguistas para esta época, notando que "há jogadores que se adaptam mais rapidamente e outros que demoram um pouco mais".O antigo internacional português, designado melhor futebolista mundial em 2000, descartou a possibilidade de apoiar qualquer candidato à presidência do clube nas eleições de 4 de março - para já resumidos a Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues -, mas admitiu ter uma "excelente relação" com o atual presidente."Tenho coincidido com ele [Bruno de Carvalho] várias vezes. Considero-o um amigo que tenta zelar pelos interesses do Sporting. Espero que quem esteja à frente do Sporting consiga que se concretizem os objetivos do clube", concluiu.