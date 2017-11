Continuar a ler

De resto, a razão da ligação aos leões é explicada pelo facto de disporem do "departamento mais profissional em termos de formação no país": "O scouting é um mundo. Um clube que aposta tanto na sua formação tem mais pessoas a trabalhar que no seu scouting profissional", apontou.Ainda que a utilização da ferramenta por Jorge Jesus seja uma incógnita, pois "só ele tem conhecimento do treino que faz", Filipe Esteves frisou que o feedback recebido tem sido "bastante bom". "O ISM oferece grande vantagem competitiva. Difícil é colocar os departamentos a ‘andar’. Depois, a adaptação é extremamente fácil, porque rapidamente comprovam que lhes poupa imenso trabalho em emails, mensagens ou telefonemas. Só é preciso o empurrão para que as pessoas larguem hábitos antigos e comecem novos", rematou.A parceria de sucesso com o Sporting chamou já a atenção de vários tubarões europeus, como explica Filipe Esteves. "Estamos em fase final de acordo com o Lyon e já estivemos reunidos - e entretanto vamos regressar - ao Chelsea. Isto para além de Barcelona e Arsenal", apontou, sem esconder que o "sonho" passaria por uma colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."Queremos tê-los connosco, para que todos os clubes mais pequenos em Portugal possam ter uma versão do ISM. O objetivo é fomentar o desenvolvimento do futebol em Portugal, principalmente o futebol jovem. Lá fora, temos três alvos: França, Inglaterra e Espanha", sublinhou ao nosso jornal.