O avançado colombiano Teo Gutiérrez colocou um ponto final na especulação e, no sábado, deixou claro que até junho irá atuar ao serviço do Rosário Central, clube ao qual está cedido pelo Sporting (precisamente até final da época). Ainda que tenha mostrado interesse em regressar a 'casa' e voltar ao Junior Barranquilla, o dianteiro de 31 anos garante que seguirá na Argentina, conforme inicialmente previsto no vínculo que assinou."O mais importante é estar focado no meu trabalho. Essa situação familiar preocupava-me, mas foi resolvida da melhor forma. Não foram dias fáceis para mim, mas tive o apoio de todos. Isso deixou-me mais tranquilo. E já confirmei ao clube: nos próximos seis meses fico aqui", assegurou, citado pelo jornal 'Olé'.

Autor: Fábio Lima