Manuel José criticou atitude de Bruno de Carvalho

Manuel José não acredita na 'versão' dada por Adrien e William Carvalho na Sporting TV sobre o que sucedeu no balneário do Sporting após o empate em Chaves na última jornada da Liga NOS. E vai mais longe."Se olharmos para os capitães naquelas declarações vimos que o rosto deles não transmite tranquilidade a ninguém. Tentaram ultrapassar o que certa imprensa dizia acerca de gritarias e insultos que são mais apropriados a estas situações do que uma conversa com um balneário frustrado. Não acredito que tenha sido uma conversa tranquila nem pouco mais ou menos", afirmou o treinador esta terça-feira à Antena 1.E prosseguiu, sublinhando que não deveria ter sido Bruno de Carvalho a falar no balneário: "Quem tem de fazer aquilo é o treinador e não com insultos. Normalmente, depois dos jogos, não se têm essas conversas com jogadores. Esse tipo de conversa é meio caminho andado para criar conflitos no grupo. Quando olhei para a cara deles na televisão, era claro como a água que aquilo não foi uma conversa. Os jogadores foram constrangidos para fazer aquela declaração, num querer amenizar e atenuar o problema sério que aconteceu no balneário, sem a presença do treinador. Foi constrangedor ver dois bons jogadores, campeões da Europa, assim".

Autor: Sofia Lobato