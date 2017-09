O José Alvalade vestiu-se de gala para receber o Barcelona, e para lá do fervoroso ambiente que se viveu entre bancadas e relvado, há… mais para contar. Nos bastidores, muitas caras conhecidas, não só do futebol mundial, mas também do panorama nacional: veja-se, por exemplo, a presença de Patrick Kluivert, na ‘pele’ de comentador, ou do selecionador Fernando Santos e respetiva equipa técnica da formação das quinas.

Faltam os ‘homens da casa’, caras conhecidas do Sporting como o antigo presidente José de Sousa Cintra, Augusto Inácio, campeão nacional como jogador e treinador, assim como… Jordão, avançado que completava uma tríade letal com António Oliveira e Manuel Fernandes na década de 1980.

Ainda houve espaço para outro tipo de arte que não o futebol – a música – que trouxe ao recinto dos leões nomes bem conhecidos: Tony Carreira, diz-lhe alguma coisa? Também lá esteve...

Autores: Bruno Fernandes e Diogo Jesus