Francisco Geraldes e André Geraldes vão ser titulares no Sporting B, que esta tarde defronta o Varzim, em partida da 2.ª Liga. Tal como Record havia adiantado em tempo oportuno, João de Deus acaba mesmo por receber dois 'reforços' vindos da equipa principal, numa altura em que a formação secundária dos leões atravessa uma grave crise de resultados, com 11 jogos sem vencer.Francisco Geraldes, médio que regressou do empréstimo ao Moreirense, será mesmo o capitão dos leões, ao passo que André Geraldes, lateral-direito que estava cedido ao V. Setúbal, fica como sub-capitão para esta partida.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto