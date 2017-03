Continuar a ler

A rádio francesa destaca ainda que Sevilha e Atlético Madrid estão igualmente atentos à evolução do jogador leonino, bem como o facto de Geraldes trabalhar com Jorge Jesus, que orientou uma das atuais estrelas da liga francesa: Bernardo Silva.Francisco Geraldes tem contrato com o Sporting até 2021 e uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros. Fez a estreia no sábado com a camisola da equipa principal dos leões, ao entrar nos derradeiros minutos da partida com o Tondela.