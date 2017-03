Continuar a ler





O internacional sub-20 Francisco Geraldes, de 21 anos, foi derrubado por Claude Gonçalves e atingido por Kaká, na mesma jogada e dentro da grande área. O lance deu origem ao último dos três penáltis assinalados por Bruno Paixão a favor do Sporting O internacional sub-20 lesionou-se na perna esquerda e tem sido sujeito a tratamento desde o início da semana. Esta quinta-feira, voltou a não poder trabalhar integrado no plantel de Jorge Jesus.

Francisco Geraldes vai falhar o duelo com o Nacional , agendado para sábado (18h15), em Alvalade, e referente à 26.ª jornada da Liga.Do sonho ao pesadelo, o médio ofensivo estreou-se pela equipa principal em Tondela , no último fim de semana, mas a sua "primeira vez" não lhe deixou apenas recordações positivas. O camisola 18 dos leões lesionou-se na sequência de um choque com dois jogadores adversários, na ponta final da vitória dos leões sobre os beirões, com "poker" de Bas Dost

Autor: António Adão Farias