Francisco Geraldes é uma das maiores promessas da Academia Sporting e do futebol português. Ambidestro, tem preferência pelo pé direito mas não se dá mal com o esquerdo. Joga preferencialmente nas posições 8 e 10, mas pode ser solução descaído sobre as alas do ataque.No regresso a Alvalade, começará como alternativa a Adrien Silva, embora também possa garantir a Jorge Jesus outras funções. Geraldes está habilitado a cumprir, por exemplo, o papel que o treinador entregou a João Mário na temporada passada. Foi, aliás, com Jesus que o agora médio do Inter Milão se viu deslocado para o flanco direito, posição que não é de todo estranha a Francisco Geraldes. Tem como referências precisamente Adrien e João Mário. Neste regresso a Alvalade, pode funcionar como alternativa ao capitão ou assumir ou conferir maior rigor, jogando pela direita do ataque, o que obrigaria a deslocar Gelson para a esquerda.