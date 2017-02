Sporting e representantes de Joaquín Ardaiz vão reunir-se em Lisboa, segundo disse a Record o próprio presidente do El Tanque Sisley, clube com o qual o ponta-de-lança tem contrato válido até dezembro de 2022. "Na próxima semana vou a Inglaterra para me reunir com os nossos parceiros. Depois seguimos para Portugal, para nos encontrarmos com os dirigentes do Sporting e falarmos sobre o Ardaiz", revelou ontem Fredy Varela, que vem à Europa encontrar-se com representantes da TMG Football, empresa britânica que ajudou o El Tanque Sisley a contratar Ardaiz ao Danubio por 4,5 milhões de euros, no mês passado. Então, ficou acordado o seu empréstimo a este mesmo clube, até 30 de junho. Depois, o objetivo será colocar o avançado num emblema europeu e recuperar o investimento.Ardaiz representa a possibilidade de garantir um jovem talento que é internacional sub-20 pelo Uruguai. No entanto, Record sabe que o Sporting não está disposto a ‘entrar em loucuras’ nesta negociação, até por não se tratar de uma contratação prioritária.