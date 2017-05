O Sporting anunciou esta quarta-feira, após deliberação por unanimidade do Conselho Directivo, que a IV Gala Honoris Sporting, na qual serão entregues os prémios e galardões Honoris Sporting, será realizada a 30 de junho, no Coliseu dos Recreios. O clube de Alvalade refere ainda que o evento não é realizado no Pavilhão João Rocha por não estarem reunidas, em tempo útil, as "condições técnicas necessárias para a realização" do mesmo.Recorde-se que a Gala Honoris Sporting costuma ser realizada no dia 1 de julho, tendo este ano sido antecipada em um dia, para uma sexta-feira.

Autor: Fábio Lima