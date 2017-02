O regulamento da assembleia geral do Sporting determina no número 2 do artigo 30º que devem constar nos cadernos eleitorais "todos os sócios com capacidade eleitoral ativa", sendo obrigatório os mesmos estarem "concluídos e disponíveis até 15 dias antes" da votação, bem como "imediatamente afixados na sede e publicados no sítio oficial" do clube na internet. O prazo esgota-se no final desta semana.

Quem consultasse ontem ao início da tarde o site do Sporting – na área dedicada às eleições e, dentro dela, aos cadernos eleitorais – encontrava um mecanismo que permitia verificar a capacidade eleitoral de cada associado e não a lista completa para que apontam as leis da AG. "Não é o que foi feito em 2013 e viola uma norma do regulamento", disse ontem ao nosso jornal Rui Morgado, candidato à mesa da assembleia geral na lista de Madeira Rodrigues.

Ao princípio da noite, porém, a referida área do site foi alterada e passou a prestar a informação de que será possível consultar "os cadernos eleitorais a partir de 18 de fevereiro", sábado. Terminado segunda-feira o prazo para regularizar quotas, Record sabe que estão identificados 45 mil sócios em condições de votar a 4 de março, número que equivale a aproximadamente 190 mil votos. A lista definitiva estará pronta até sábado. Na sexta-feira, será posto em marcha o processo de voto por correspondência, para os sócios que residem fora da área metropolitana de Lisboa.

Autores: Bruno Fernandes e Vítor Almeida Gonçalves