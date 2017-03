Continuar a ler

Com efeito, os gastos operacionais registaram um aumento de 12,3 milhões de euros (mais de 32%) e para tal muito contribuiu a subida salarial, num investimento "considerado como vital e fundamental para a recuperação do posicionamento de liderança da Sporting SAD, sendo o mesmo sustentado e compensado com um aumento de receitas."



Os gastos com o pessoal - rúbrica que inclui, entre outros pontos, os salários - registaram um aumento no Sporting, atingindo os 31,5 milhões de euros no primeiro semestre da presente temporada, segundo consta no relatório e contas enviado na terça-feira à noite à CMVM.São mais de 8 milhões em relação ao mesmo período da época passada, uma subida que os leões explicam, no que toca às remunerações, com "o investimento nas equipas técnicas e nos jogadores profissionais de futebol".