Ora, em entrevista à Rádio Renascença, Bruno de Carvalho confirmou que os leões haviam salvaguardado a possibilidade de resgatar Geraldes e Gauld. "Contratualmente, o Sporting tinha a possibilidade de fazer regressar os atletas, as partes assim o entenderam. Muita tinta correu não sei para quê... As pessoas precipitaram-se, falaram do que não sabiam. O Sporting fez o que está sustentado no contrato e nos regulamentos. Estão inscritos e vão jogar pelo Sporting, ao contrário do que muitos disseram", constatou ontem o presidente.



A inclusão no plantel do Sporting de André Geraldes e Ryan Gauld, no último dia da janela de transferências de inverno, dissipou dúvidas quanto à legitimidade dos leões em reinscrever o lateral-direito e o médio sem a concordância do V. Setúbal, clube que os recebeu por empréstimo até janeiro.O artigo 78º do regulamento das competições da Liga, relativo a "cedência temporária e transferências", estipula no seu ponto 4 que um jogador "cedido só poderá voltar a ser inscrito e representar, na mesma época" o clube de origem "em caso de cessação do contrato" por um de três motivos: "caducidade", "incumprimento" ou "mútuo acordo". O ponto 5 determina que "não são admissíveis quaisquer cláusulas que prevejam a possibilidade de, por iniciativa unilateral do clube cedente", neste caso o Sporting, "ser imposto ao cessionário", que era o V. Setúbal, "o termo do contrato antes do prazo contratualmente fixado".