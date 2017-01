Eis que o Sporting marcou um golo e... não se ouviu a música de Bas Dost. Na Liga, este cenário estava a tornar-se impensável, já que o holandês monopolizou o império ofensivo dos leões. O cabeceamento certeiro nos Barreiros foi o sétimo golo consecutivo de Dost no campeonato, mas Gelson Martins colocou um ponto final nessa dependência. Tudo começou na Luz, frente ao Benfica (1-2), seguiu-se a derrota com o Sp. Braga (0-1), antes do difícil triunfo diante do Belenenses, com um golo a acabar (1-0). Dost subiu a parada nas duas jornadas seguintes, ao bisar ante Feirense (2-1) e Chaves (2-2), e ainda juntou o golo de ontem. Gelson travou esse ímpeto, mas ficou a faltar outro tiro para levar o Sporting ao nono triunfo seguido diante do Marítimo.