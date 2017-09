Focados no jogo de amanhã #MFCSCP #ComGarraDeLeão #FeitodeSporting Uma publicação partilhada por Gelson Martins (@gelsondany77) a Set 22, 2017 às 8:13 PDT

O Sporting parte com a máxima confiança para o embate de 7.ª jornada da Liga NOS, este sábado, pelos 18h15, em Moreira de Cónegos. Quem o garante é Gelson Martins, extremo dos leões que vincou estar "focado" para um embate em que os leões procuram manter o pleno de vitórias na competição."Focados no jogo de amanhã.#ComGarraDeLeão", escreceu o camisola 77 dos leões na sua página oficial do Instagram.

Autor: Bruno Fernandes