Já esta manhã,



Para as 18 horas, já em Turim, está agendada a conferência de imprensa de Jorge Jesus e de um jogador.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício, Salin e Pedro Silva



Defesas: Ristovski, Piccini, Coates, André Pinto, Mathieu, Fábio Coentrão, Jonathan Silva



Médios: William Carvalho, Palhinha, Petrovic, Battaglia, Mattheus Oliveira, Bruno Fernandes, Bruno César, Iuri Medeiros, Gelson Martins, Acuña



Avançados: Podence, Gelson Dala, Doumbia, Bas Dost



Doumbia e Fábio Coentrão integram o lote de 24 jogadores convocados por Jorge Jesus para o jogo com a Juventus, em Turim, encontro da 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões (amanhã 19H45). Gelson Dala foi chamado pela primeira vez para a Champions.Bruno de Carvalho e Jorge Jesus lideraram a comitiva dos leões que partiu pouco depois das 14 horas para Itália - presidente e treinador dos leões foram os primeiros a sair do autocarro e caminharam sempre lado a lado no aeroporto - com os jogadores bem-dispostos.

Autor: Bruno Fernandes