O angolano Gelson Dala, grande sensação da equipa B do Sporting, foi convocado por Jorge Jesus para o jogo com o Chaves. O avançado voltou a merecer a confiança do técnico leonino, que já o tinha chamado para o desafio com o Feirense, por isso tem nova oportunidade de se estrear com a camisola verde e branca. É que na Feira, Gelson Dala esteve 20 minutos a aquecer, mas não entrou no decorrer da 2.ª parte. Ao invés, foi utilizado no dia seguinte pela formação secundária contra a Académica, marcando o único golo da derrota consentida com os estudantes.

Gelson Dala, de 20 anos, tem então mais uma oportunidade para demonstrar todo o valor já demonstrado pela equipa B do Sporting. O angolano, refira-se, é o melhor marcador com uns impressionantes 13 golos em apenas 17 jogos, registo que, evidentemente, acabou por despertar a atenção de Jesus, que decidiu promover a jovem promessa angolana à formação principal, com a qual, de resto, se tem treinado durante estas últimas semanas. O avançado, recorde-se, foi integrado na formação B em janeiro, altura em que chegou do 1.º Agosto, campeão de Angola.