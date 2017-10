ADVERSÁRIO COMPETIÇÃO GOLOS Sp. Covilhã 2.ª Liga 16/17 (23.ª jornada) 1 Famalicão 2.ª Liga 16/17 (25.ª jornada) 1 Gil Vicente 2.ª Liga 16/17 (28.ª jornada) 1 Olhanense 2.ª Liga 16/17 (34.ª jornada) 4 V. Guimarães B 2.ª Liga 16/17 (38.ª jornada) 2 FC Porto B 2.ª Liga 16/17 (39.ª jornada) 2 Benfica B 2.ª Liga 16/17 (40.ª jornada) 1 Académica 2.ª Liga 16/17 (41.ª jornada) 1 Santa Clara 2.ª Liga 17/18 (9.ª jornada) 3

Está de 'pé quente' - provou-o no particular entre equipas A e B do Sporting, ontem, em Alcochete - e prepara-se para a estreia a titular pela principal formação dos leões. Gelson Dala, angolano de 21 anos que aterrou em Alvalade a meio da última época, deverá ser lançado por Jorge Jesus no embate da Taça de Portugal, com o Oleiros, no próximo dia 12.recorda-lhe, por isso, os 16 golos que o africano apontou de leão ao peito, todos ao serviço da equipa B e num total de 20 jogos disputados.E do mais antigo para o mais recente...

Autor: Bruno Fernandes