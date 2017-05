Depois de ter passado as duas últimas semanas a treinar-se com o plantel principal do Sporting, Gelson Dala teve a oportunidade de se estrear pelos leões e logo em pleno Alvalade. O internacional angolano entrou já em tempo de compensação, mas a tempo de "cumprir um sonho", segundo o próprio confessou ontem, na sua página oficial do Facebook.



"Amigos, agora que a época chegou ao fim, tive a felicidade de concretizar um sonho: estrear-me na equipa A do Sporting. Mesmo com pouco tempo em campo, tive a felicidade de substituir um ídolo meu, o Gelson Martins, e festejar um golo de outro ídolo meu, o Bas Dost. Agora vou descansar e contar os dias para que a pré-época chegue rápido, quero muito mostrar o meu valor e continuar a aprender e evoluir todos os dias", declarou Dala, um dia depois de ter ouvido Jorge Jesus confirmar a sua presença na próxima pré-temporada.