Quando hoje em dia se fala em Portugal do futebol angolano o primeiro nome que surge na cabeça dos adeptos é o de Gelson Dala. Artur de Almeida e Silva quer tirar partido do cartel do jogador do Sporting para impulsionar o futebol de Angola além-fronteiras.

"Gelson Dala é um bom exemplo, mas não é só ele. Há também o Mantorras e o próprio Ary Papel. Todo e qualquer jogador que esteja a despontar, ou tenha construído um nome no mundo do futebol, torna-se num bom exemplo. Queremos fazer deles porta-bandeiras do futebol angolano. Tenho a intenção de ir visitar esses atletas e os clubes onde evoluem. Quero que eles sirvam de exemplo às crianças que estão em Angola! São as nossas grandes referências, temos que aproveitá-los bem para que nos ajudem a desenvolver o nosso futebol. O país necessita destes bons exemplos", vinca o presidente da Federação Angolana de Futebol.

Autor: Nuno Pombo