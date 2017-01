Gelson Dala esteve em destaque no jogo do Sporting B frente ao Sp. Covilhã, em Alcochete, partida que os verde e brancos empataram a um golo Um dos lances do jovem avançado foi partilhado no Twitter pela página Angola Verde&Branca, página de apoio ao Sporting em Angola, país de onde Dala é natural. No lance, Gelson livra-se de dois adversários que não conseguem evitar o choque entre si e acabam por dar uma cabeçada um no outro.