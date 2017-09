Gelson Martins regressa ao onze frente ao Moreirense. O nosso jornal sabe que o extremo está completamente recuperado do problema na virilha – que o condicionou com Olympiacos e Tondela – e, por isso, será de novo aposta no lado direito do ataque dos leões.O regresso de Gelson Martins surge uma semana após o jogo com os beirões, em que o ala só atuou os últimos 30 minutos, precisamente devido à lesão na virilha que, nessa altura, ainda não se encontrava debelada. Daí para cá, Gelson Martins, de 22 anos, falhou o primeiro desafio precisamente com o Marítimo (Taça CTT) – ele, tal como todos os habituais titulares acabaram por ser poupados – mas agora volta ao onze do Sporting com o Moreirense.Ontem, o próprio deu conta do seu estado de espírito. "Focados no jogo. Com garra de leão", escreveu, no Instagram.